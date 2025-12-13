Ucraina Calenda ad Atreju | Non facile votare con voi ma metto prima l' interesse nazionale

Durante l'evento Atreju, Carlo Calenda ha sottolineato la difficoltà di allearsi con certi partner politici, evidenziando come prioritizzi sempre l'interesse nazionale. Nonostante le divergenze, l'esponente politico ha ribadito il suo impegno nel sostenere le decisioni che ritiene giuste, anche a costo di essere percepito come una stampella del governo.

"Non è tanto facile votare con voi quando ritengo una cosa giusta perché mi dicono che facciamo la stampella del governo, ma io metto prima l'interesse nazionale e voto ogni cosa che ritengo giusta”. Carlo Calenda, parlando nel corso del panel di Atreju intitolato ‘L’impegno dell’Italia per una pace giusta e duratura’, ha ribadito che, pur restando all'opposizione, sosterrà il governo sul dossier Ucraina. Calenda non ha dubbi: "Oggi la storia bussa alle nostre porte. Il ritorno degli imperi, la Cina, la Russia, persino gli Stati Uniti di Trump, vogliono che l'Europa a un certo punto si apra e che loro siano in grado di prenderci pezzo a pezzo e di renderci vassalli. Ilgiornale.it

