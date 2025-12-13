Ucraina Berlino conferma vertice con Zelensky per lunedì | attesa anche Meloni

Lunedì Berlino ospiterà un vertice delle principali potenze europee con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, confermando l'importanza della cooperazione internazionale sulla crisi ucraina. Tra i partecipanti si attende anche la premier italiana Giorgia Meloni, in un incontro che punta a rafforzare il sostegno e coordinare le strategie contro le sfide attuali.

