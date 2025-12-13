Ucraina Berlino conferma vertice con Zelensky per lunedì | attesa anche Meloni
Lunedì Berlino ospiterà un vertice delle principali potenze europee con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, confermando l'importanza della cooperazione internazionale sulla crisi ucraina. Tra i partecipanti si attende anche la premier italiana Giorgia Meloni, in un incontro che punta a rafforzare il sostegno e coordinare le strategie contro le sfide attuali.
(Adnkronos) – Lunedì a Berlino le potenze europee si ritroveranno per affrontare il dossier ucraino insieme al presidente Volodymyr Zelensky. E l'Italia, con Giorgia Meloni, si appresta a essere della partita. Il governo tedesco ha confermato la visita del leader di Kiev, attesa per lunedì e anticipata ieri dalla Bild. Zelensky vedrà il cancelliere tedesco .
