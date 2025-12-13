‘Ubuntu’ completa Casa Romagna Giovanissimi ai fornelli e in sala

‘Ubuntu’ completa Casa Romagna, portando giovani talenti ai fornelli e in sala. Dopo l’arrivo di ‘La Vesuviana’ e l’addio di ‘La Marì’, la struttura si arricchisce di nuove energie, segnando un passo importante per il progetto di rilancio e innovazione del locale, ora al completo.

"Ora Casa Romagna è al completo". A dare l’annuncio è stato ieri il vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi (proprietaria dei muri di palazzo Talenti Framonti, ex sede di Eataly), Gianfranco Brunelli: dopo l’addio della pizzeria ‘La Marì’, infatti, da poche settimane al primo piano è subentrata ‘La Vesuviana’, ed è finalmente stata trovata una quadra anche per gli ultimi due piani. Proprio il secondo piano, dove era previsto il ristorante romagnolo, è reduce da un percorso complesso: originariamente era andato in mano a un sodalizio di imprenditori che vedeva al timone Davide Casamenti (ristorante ‘Alla vecchia osteria’ di San Zeno), Filippo Drudi (pub ‘Lato B’) e Simone Fornasari (‘Tenuta del gelso’ di Bertinoro). Ilrestodelcarlino.it

