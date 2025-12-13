Ubriaco al pronto soccorso prende a pugni il personale

Un giovane di origini senegalesi è stato arrestato dai carabinieri di Lavagna dopo aver aggredito il personale sanitario del pronto soccorso in stato di ebbrezza. L'episodio, che ha coinvolto violenza nei confronti di operatori sanitari, ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno sequestrato il ragazzo e avviato le procedure di legge.

I carabinieri della stazione di Lavagna hanno arrestato un ventenne di origini senegalesi per lesioni a personale sanitario.Il giovane, palesemente ubriaco, dopo essere entrato nel pronto soccorso dell'ospedale cittadino, ha iniziato a inveire contro il personale sanitario, che stava provando a. Genovatoday.it Ubriaco al pronto soccorso, prende a pugni il personale - Protagonista della vicenda un 21enne, che è stato arrestato dai carabinieri e trattenuto in attesa di processo per direttissima ... genovatoday.it Ubriaco entra in Pronto Soccorso e sferra pugni al personale: arrestato dai carabinieri - Paura nel Pronto Soccorso dell'ospedale di Lavagna, dove un 20enne è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito un operatore socio- primocanale.it

La donna, terrorizzata, chiama la polizia dopo l’ennesima raffica di messaggi minatori. Gli agenti la mettono al sicuro e trovano l’uomo ubriaco, con un coltello in tasca e pronto a uscire di casa. Ora è in carcere - facebook.com facebook

© Genovatoday.it - Ubriaco al pronto soccorso, prende a pugni il personale

Ubriaco dà in escandescenza al pronto soccorso e prende a pugni una poliziotta

Video Ubriaco dà in escandescenza al pronto soccorso e prende a pugni una poliziotta Video Ubriaco dà in escandescenza al pronto soccorso e prende a pugni una poliziotta