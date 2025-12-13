TV Talk fa il bilancio dell’anno con Alba Parietti e Bruno Vespa

TV Talk torna con il consueto bilancio dell’anno televisivo, analizzando i principali eventi e tendenze della stagione. Condotto da Mia Ceran e il team di esperti, il programma ripercorre i momenti salienti del piccolo schermo, offrendo approfondimenti e commenti su un’annata ricca di novità e protagonisti, tra cui Alba Parietti e Bruno Vespa.

È tempo di bilanci a TV Talk. Il programma di Rai 3, dedicato all’analisi del piccolo schermo, torna in onda oggi, sabato 13 dicembre, per fare il punto sull’annata televisiva, con la conduzione di Mia Ceran affiancata da Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta. Anticipazioni e ospiti del 13 dicembre 2025. Si partirà dall’ informazione, con un focus sul caso dell’anno che ha monopolizzato l’attualità: Garlasco. La padrona di casa ne discuterà con Bruno Vespa, conduttore di Cinque Minuti e Porta a Porta su Rai 1. Spazio poi ai ReTVeet, la rubrica dedicata – questa settimana – ai momenti più virali del 2025, analizzati insieme ad Alba Parietti. Davidemaggio.it Domenica In: Can Yaman e Barbara D’Urso tra gli ospiti - TV Talk: Mia Ceran torna su Rai 3 con un bilancio dell'annata televisiva con Alba Parietti e Bruno Vespa tra gli ospiti. davidemaggio.it

