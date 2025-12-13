Tuturano ti vorrei | una festa per tutta la frazione nella Gala House
Il 15 dicembre alle ore 15:00, presso la “Gala House” di Tuturano, si terrà un incontro pubblico per presentare l’iniziativa “Tuturano Ti Vorrei”. L’evento coinvolgerà tutta la frazione e rappresenta un’occasione per condividere idee e progetti rivolti al miglioramento della comunità locale.
Lunedì 15 dicembre, dalle ore 15:00, presso la casa di quartiere “Gala House” (via Adua, Tuturano) è in programma un incontro pubblico di presentazione dell’iniziativa “Tuturano Ti Vorrei”. L’appuntamento è una festa aperta a tutto il quartiere, un invito alla comunità a contribuire alla. Brindisireport.it
Tuturano Ti Vorrei: il 15 dicembre si parte con una festa di comunità aperta a tutto il quartiere - Lunedì 15 dicembre, dalle ore 15:00, presso la Casa di Quartiere “Gala House” (via Adua, Tuturano) è in programma un incontro pubblico di presentazione de ... brundisium.net
Mamma-figlia Tik Tok divertente Ti sei fatta male?#shorts