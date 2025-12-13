Tuturano Parco della gioia | Deiezioni canine sui tavoli e sporcizia ovunque

Il Parco della Gioia di Tuturano si trova in uno stato di completo degrado, con sporcizia diffusa e problemi legati alle deiezioni canine sui tavoli. Questa situazione compromette la fruibilità e il decoro dell'area, rendendo urgente un intervento per ripristinare un ambiente pulito e vivibile per tutta la comunità.

Inviamo queste foto per far capire la situazione di assoluto degrado in cui versa il Parco della Gioia di Tuturano. Da giorni i residenti della zona hanno notato ancora una volta come l'area sia in stato davvero pessimo, poco o per niente manutenuta e con una situazione igienica precaria.