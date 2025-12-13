Tuttosport – Capello esempio Con Chivu meno che con De Rossi perché feci aspettare Moratti

L'articolo riporta le dichiarazioni di Rosella, figlia di Franco Sensi, ex presidente della Roma, sul suo ricordo di Chivu e De Rossi. Viene anche menzionata una riflessione di Capello sulle scelte di mercato e sui tempi di attesa di Moratti. Un approfondimento sui ricordi e le decisioni che hanno segnato il passato della Roma.

2025-12-13 12:54:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Rosella, figlia di Franco, nonché ex presidentessa dei giallorossi, quale è il suo primo ricordo di entrambi? “Di Chivu ricordo bene il suo arrivo a Roma, lo prese ovviamente il mio grande papà per rafforzare ulteriormente la squadra (il rumeno rimase nella capitale dal 2003, al 2007, ndr). Di De Rossi ho un ricordo eterno: Daniele è cresciuto nelle giovanili della Roma (vestendo dal 2000, al 2019 la maglia giallorossa, ndr), lui insieme a Totti occupa un posto speciale”. “All’epoca la Roma.”. Rappresentano bene la sua Roma: Chivu il grande acquisto dall’estero, De Rossi il campione cresciuto in casa. Justcalcio.com Pagina 1 | "Capello esempio. Con Chivu meno che con De Rossi, perché feci aspettare Moratti" - L'intervista esclusiva a Rosella Sensi: "Non pensavo che Cristian avrebbe allenato, mentre già era chiara quale fosse la strada di Daniele" ... tuttosport.com

