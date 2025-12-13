Tutto sulla Bibbia al Teatro Oscar

Al Teatro Oscar, la storia della Regina di Saba e di Salomone rivive attraverso una rappresentazione coinvolgente. La narrazione ripercorre il celebre incontro tra i due sovrani, segnato da enigmi e prove di saggezza. Uno spettacolo che unisce tradizione e spettacolarità, offrendo un’immersione nel patrimonio culturale e spirituale dell’antico Medio Oriente.

"La Regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne a Gerusalemme per metterlo alla prova con enigmi. Arrivò con un corteo molto numeroso, con cammelli carichi di aromi, d'oro in quantità e di pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore. Salomone le chiarì tutto quanto ella gli diceva; non ci fu parola tanto nascosta a Salomone che egli non potesse spiegarle". E a quel punto la regina si convinse della saggezza del suo ospite. Tanto da sbilanciarsi e lanciare una benedizione al Dio dello stesso Salomone. Che a sua volta per ringraziarla la riempì di doni e di qualsiasi cosa desiderasse.

