Tutto pronto per la manifestazione contro i Cpr | Sono i manicomi del presente

Anche quest’anno si prepara una grande manifestazione di protesta contro i Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), considerati da molti come una forma moderna di manicomi. L’evento si oppone alla realizzazione di un nuovo Cpr in Destra Adige, voluto dalla Provincia, evidenziando le preoccupazioni sulla gestione dei migranti e le implicazioni sociali e umanitarie.

Tutto pronto per la manifestazione contro la realizzazione del Centro di permanenza per il rimpatrio voluto dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti che, lo scorso 24 ottobre, ha firmato un accordo con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per realizzarne uno in Destra Adige, poco. Trentotoday.it

Manifestazione “No ponte” a Messina, tutto pronto per il corteo e il comizio - MESSINA A Messina è prevista la partecipazione della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, del parlamentare di Avs Angelo Bonelli e del segretario nazionale della Cgil Luigi Giove. corrieredellacalabria.it