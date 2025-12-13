Tutto il Milan vuole tenere Maignan | ecco la base d’offerta per il rinnovo del contratto
Il Milan lavora per blindare Maignan, il portiere francese che scadrà nel giugno 2026. Con l’obiettivo di mantenere il suo pilastro tra i pali, il club sta definendo la proposta di rinnovo, sperando di convincere il capitano a prolungare il suo contratto e consolidare così la propria rosa.
Mike Maignan, portiere francese classe 1995 andrà in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2026: tutti, però, all'interno del club rossonero vorrebbero che il capitano firmasse il rinnovo. La situazione dell'ex Lille e PSG. Pianetamilan.it
Rinnovo Maignan, l’annuncio ribalta tutto: tifosi del Milan increduli - Le ultimissime notizie relative al futuro del portiere francese: le dichiarazioni non lasciano davvero più dubbi. milanlive.it
Gimenez, nuovo annuncio del padre sul futuro: “È tutto chiaro” - In casa Milan arrivano novità sul fronte attaccante, ha parlato il padre di Gimenez: attenzione alle sue parole ... spaziomilan.it
ICARDI PROPOSTO A TARE! ???? L'attaccante del Galatasaray è stato offerto al Milan, ma la pista non convince del tutto (Corriere dello Sport). #Icardi #Milan #Calciomercato #Gimenez #Allegri #CorrieredelloSport - facebook.com facebook
Milan, Modric: "Tutto sta andando come volevo. #Scudetto? È dura, ma..." x.com
Che botta che ha preso figliodiego