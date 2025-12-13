Tutto il Milan vuole tenere Maignan | ecco la base d’offerta per il rinnovo del contratto

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan lavora per blindare Maignan, il portiere francese che scadrà nel giugno 2026. Con l’obiettivo di mantenere il suo pilastro tra i pali, il club sta definendo la proposta di rinnovo, sperando di convincere il capitano a prolungare il suo contratto e consolidare così la propria rosa.

Mike Maignan, portiere francese classe 1995 andrà in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2026: tutti, però, all'interno del club rossonero vorrebbero che il capitano firmasse il rinnovo. La situazione dell'ex Lille e PSG. Pianetamilan.it

Rinnovo Maignan, l’annuncio ribalta tutto: tifosi del Milan increduli - Le ultimissime notizie relative al futuro del portiere francese: le dichiarazioni non lasciano davvero più dubbi. milanlive.it

tutto milan vuole tenereGimenez, nuovo annuncio del padre sul futuro: “È tutto chiaro” - In casa Milan arrivano novità sul fronte attaccante, ha parlato il padre di Gimenez: attenzione alle sue parole ... spaziomilan.it

tutto il milan vuole tenere maignan ecco la base d8217offerta per il rinnovo del contratto

© Pianetamilan.it - Tutto il Milan vuole tenere Maignan: ecco la base d’offerta per il rinnovo del contratto

Che botta che ha preso figliodiego

Video Che botta che ha preso figliodiego