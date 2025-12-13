Norton-Cuffy sta vivendo un inizio di stagione straordinario, attirando l’attenzione di tutto il calcio italiano. L’esterno inglese del Genoa sta conquistando la Serie A con prestazioni da applausi, diventando uno dei protagonisti più interessanti del campionato. La sua crescita promette grandi traguardi e lo pone tra i nomi più caldi del momento.

L’esterno inglese sta disputando un campionato da favola e ha stregato la Serie A “Una bomba pronta ad esplodere, può diventare il più forte e tutti”. Parole e musica di Daniele De Rossi, che ha elogiato così Brooke Norton-Cuffy. Reduce dal gol vittoria contro l’Udinese, il 21enne inglese si sta rivelando uno degli esterni più prorompenti e continui della Serie A, insieme a Marco Palestra. Tutti pazzi per Norton-Cuffy: Genoa accerchiato dalle big (Ansa Foto) – calciomercato.it E proprio al futuro del giocatore dell’Atalanta in prestito al Cagliari potrebbe essere legato il destino del giocatore del Genoa. Calciomercato.it

Tutti pazzi per Norton-Cuffy, Repubblica: il Napoli è il club più interessato