TUTTI DA MARA! DOMENICA IN | PARATA DI STELLE NEL TALK SHOW FESTIVO DI RAI1

Domenica 14 dicembre alle 14, torna “Domenica In” su Rai1, condotto da Mara Venier. L’appuntamento festivo vedrà la partecipazione di ospiti come Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, promettendo un pomeriggio ricco di intrattenimento e stelle. Un evento imperdibile per i fan dello show e degli ospiti presenti.

Nuovo appuntamento con “Domenica In”, condotta da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, domenica 14 dicembre alle 14.00 su Rai1. Sarà un pomeriggio ricco di ospiti, emozioni e sorprese: l’attore e showman Giorgio Panariello in dialogo con Mara Venier ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera fino ai progetti più recenti. Parliamo di Tutta Scena, la nuova serie di RaiPlay che lo vede protagonista nei panni di un divertente regista di un’Accademia di spettacolo. Panariello annuncerà anche le nuove date della sua tournée teatrale E se domani. In studio arriverà anche Iva Zanicchi, pronta a emozionare con il suo libro autobiografico Quel profumo di brodo caldo, un viaggio tra ricordi e sapori legati alle ricette delle sue nonne. Bubinoblog Mara Venier si commuove a Domenica In: “Era un bravo ragazzo” - Mara Venier, commossa a Domenica In, rende omaggio a Sandro Giacobbe, scomparso a 75 anni, ricordando la sua gentilezza e non manca il tributo di Mogol ... dilei.it

“È davvero l’ultimo anno di Domenica In. Il prossimo sarò qui a divertirmi, ho trovato tutti i vecchi amici”: Mara Venier a “Che Tempo Che Fa” – VIDEO - Nei mesi scorsi si è molto parlato della marcia di avvicinamento tra “Che Tempo Che Fa” e Mara Venier. ilfattoquotidiano.it

Buongiorno a tutti con un Ave Maria nel cuore! - facebook.com facebook

© Bubinoblog - TUTTI DA MARA! DOMENICA IN: PARATA DI STELLE NEL TALK SHOW FESTIVO DI RAI1

La Befana si nascose dalla mamma

Video La Befana si nascose dalla mamma Video La Befana si nascose dalla mamma