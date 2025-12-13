Tutti archistar in procura?

L'articolo analizza un episodio recente che coinvolge figure di rilievo nel mondo dell'architettura e della giustizia, evidenziando come le parole possano essere utilizzate come strumenti per aggirare le regole. Si approfondisce il ruolo del gip e le implicazioni di un linguaggio ambiguo in contesti giudiziari, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla correttezza delle interpretazioni.

Un “trucco sulle parole per aggirare le regole”. Può mai dire un gip, sia pure il gip del modello unificato Ghitti ricordato ieri da Ermes Antonucci, può mai dire “trucco sulle parole”? E’ un accad. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it Tutti archistar in procura? - Nonostante due sentenze (Tar e Consiglio di Stato) a favore, i giudici di Milano ormai costruiscono le inchieste sull'urbanistica in base al (loro) gusto architettonico. ilfoglio.it

Abusi edilizi, indagata l'archistar Stefano Boeri per il Bosconavigli - La procura di Milano ha chiuso l'indagine che vedeva al centro l'architetto Stefano Boeri, archistar di fama internazionale. ilgiornale.it

“Che cosa può aver significato “essere Frank Gehry”? Al di là dell’“archistar” (o dello “starchitect”), al di là del “Borromini del Novecento”, al di là del “titano dell’architettura”, ovvero al di là di tutti gli stereotipi che lo hanno accompagnato in vita e che in occasion - facebook.com facebook

© Ilfoglio.it - Tutti archistar in procura?

Il ponte di Calatrava

Video Il ponte di Calatrava Video Il ponte di Calatrava