Tutta la magia del blues Torna il festival del Bloom

Il festival del Bloom torna con una serata dedicata alla magia del blues, offrendo un viaggio musicale tra blues, rock e folk. La serata si apre con un energico duo, seguito da un talento vocale jazz-blues, e culmina in una jam session libera. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo e delle atmosfere autentiche del blues.

Una lunga serata nel nome del blues. Un triplo concerto che culminerà in una jam session libera, ma che prima schiererà un energico duo a cavallo tra blues, rock e folk, un eclettico e talentuoso chitarrista e una delle voci jazz-blues più amate d'Italia. È il festival che andrà in scena domani, a partire dalle 18.30, al Bloom di Mezzago mettendo in fila nomi come Laura Fedele, Alex Usai e i The Crowsroads (foto). Il centro di via Curiel ospiterà il " Bloom in Blues - Christmas Blues Party ", 16esima edizione del Memorial Gianni Mangione, iniziativa in ricordo dello storico fondatore dell'associazione Italian Blues River, impegnata da più di 20 anni a portare sui palchi del territorio e non solo il miglior blues in circolazione, anche con nomi di primo piano del genere.

