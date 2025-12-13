Turismo e ristorazione cresce il lavoro ma è difficile reperire metà del personale

Il settore del turismo e della ristorazione in Italia registra una crescita significativa dell’occupazione, confermando il suo ruolo di motore economico. Tuttavia, la difficoltà nel reperire circa metà del personale disponibile rappresenta una sfida importante per il settore, che si prepara a chiudere il 2025 con segnali di sviluppo e opportunità, ma anche di criticità da affrontare.

Il mercato del lavoro italiano chiude il 2025 con un segnale chiaro: il turismo continua a essere uno dei motori più dinamici dell’occupazione. A dicembre le imprese prevedono 350.000 nuovi contratti, e il comparto dell’ospitalità (tra hotel, bar e soprattutto ristorazione) è quello che più di tutti sostiene la domanda di lavoro. Eppure, mentre le assunzioni crescono, emerge con forza una difficoltà strutturale che tutti gli operatori del settore conoscono bene: oltre il 52% del personale richiesto nella ristorazione è difficile da reperire. Un dato che non solo fotografa uno squilibrio tra domanda e offerta, ma che racconta anche un cambiamento profondo nel mercato del lavoro turistico. Quifinanza.it

Il lavoro invernale cresce dell'8,4% - Circa 16mila offerte registrate tra ottobre e dicembre, segnando un aumento dell’8,4% rispetto all’anno precedente. avvenire.it

Cresce lavoro nel turismo ma 51,8% dei profili è introvabile - Il lavoro nel turismo cresce e superanel 2024 quota 1,5 milioni di addetti ma la mancanza di personale rischia di arrestare la corsa di un settore che traina l'economia italiana da anni. ansa.it

OFFERTA DI LAVORO-RIGNANO GARGANICO (FG) Il Centro per l’Impiego di Corato, per conto di azienda operante nel settore ristorazione e turismo con sede legale a Ruvo di Puglia, ricerca per la sede di Rodi Garganico n.3 operai per lo svolgimento de - facebook.com facebook