Tumori causati dal talco Johnson & Johnson condannata a pagare 40 milioni di dollari

Johnson & Johnson è stata condannata a pagare 40 milioni di dollari in seguito a una causa riguardante i tumori associati ai prodotti a base di talco. I giudici hanno stabilito che l'azienda era a conoscenza dei rischi per la salute dei propri prodotti senza averli comunicati ai consumatori.

Secondo i giudici, Johnson & Johnson sapeva da anni che i suoi prodotti a base di talco erano pericolosi ma non avrebbe avvertito i consumatori. Imolaoggi.it

