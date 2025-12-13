Tumori causati dal talco Johnson & Johnson condannata a pagare 40 milioni di dollari

Johnson & Johnson è stata condannata a pagare 40 milioni di dollari in seguito a una causa riguardante i tumori associati ai prodotti a base di talco. I giudici hanno stabilito che l'azienda era a conoscenza dei rischi per la salute dei propri prodotti senza averli comunicati ai consumatori.

Secondo i giudici, Johnson & Johnson sapeva da anni che i suoi prodotti a base di talco erano pericolosi ma non avrebbe avvertito i consumatori. Imolaoggi.it Cancro causato dal talco: Johnson & Johnson condannata a pagare 40 milioni - Le due destinatarie hanno spiegato di aver usato la polvere per la pelle di J&J dopo la doccia per quarant'anni. today.it Johnson & Johnson è stata condannata a pagare 40 milioni di dollari perché il suo talco avrebbe causato il cancro a due donne - Un tribunale della California ha condannato la multinazionale Johnson & Johnson a pagare 40 milioni di dollari di risarcimento a due donne che avevano sostenuto che il talco prodotto dall’azienda aves ... ilpost.it

A distanza di pochi giorni dalla Giornata mondiale dedicata ai tumori causati dal Papillomavirus umano (Hpv), arrivano due revisioni indipendenti della Cochrane di Londra che sanciscono, ancora una volta, l’efficacia dei vaccini nella prevenzione dei tumori a - facebook.com facebook

© Imolaoggi.it - Tumori causati dal talco, Johnson & Johnson condannata a pagare 40 milioni di dollari

Cancro alle ovaie causato dal talco, da Johnson&Johnson 6,5 miliardi per chiudere le cause

Video Cancro alle ovaie causato dal talco, da Johnson&Johnson 6,5 miliardi per chiudere le cause Video Cancro alle ovaie causato dal talco, da Johnson&Johnson 6,5 miliardi per chiudere le cause