Truppe internazionali a Gaza a gennaio?

11.31 Secondo quanto riferito a Reuters da due funzionari statunitensi, scrive il Times of Israel, truppe internazionali potrebbero essere schierate nella Striscia di Gaza già dal mese prossimo, per creare una forza di stabilizzazione autorizzata dall'Onu. Non è invece ancora chiaro, hanno detto sotto anonimato i due, come avverrà il disarmo di Hamas (contro cui la forza internazionale non combatterà). Usa al lavoro su composizione e regole di ingaggio e il 16 dicembre a Doha una conferenza coi Paesi che contribuiranno. Servizitelevideo.rai.it

