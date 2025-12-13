Truppe internazionali a Gaza a gennaio?
Secondo fonti statunitensi riportate dal Times of Israel, potrebbero essere schierate truppe internazionali a Gaza già da gennaio. La possibile presenza militare mira a creare una forza di stabilizzazione autorizzata dall'ONU, in un contesto di crescente tensione e necessità di intervento per garantire sicurezza e ordine nella regione.
11.31 Secondo quanto riferito a Reuters da due funzionari statunitensi, scrive il Times of Israel, truppe internazionali potrebbero essere schierate nella Striscia di Gaza già dal mese prossimo, per creare una forza di stabilizzazione autorizzata dall'Onu. Non è invece ancora chiaro, hanno detto sotto anonimato i due, come avverrà il disarmo di Hamas (contro cui la forza internazionale non combatterà). Usa al lavoro su composizione e regole di ingaggio e il 16 dicembre a Doha una conferenza coi Paesi che contribuiranno. Servizitelevideo.rai.it
Gaza, Usa martedì a Doha con 25 paesi per pianificare Forza di pace. LIVE - Martedì gli Stati Uniti ospiteranno a Doha una conferenza con i Paesi partner per pianificare la Forza internazionale di stabilizzazione per Gaza. tg24.sky.it
«A gennaio le prime truppe internazionali a Gaza» - La bozza di risoluzione sulla Striscia di Gaza presentata dagli Stati Uniti al Palazzo di Vetro a New York costituirà la base per i negoziati dei prossimi giorni tra i membri del Consiglio di ... avvenire.it
Al confine tra Striscia di Gaza e Israele