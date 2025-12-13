Trump | Donbass zona libera?Funzionerebbe

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'istituzione di una zona economica libera nel Donbass sarebbe una soluzione efficace. Durante un evento nello Studio Ovale, ha espresso fiducia nella possibilità che questa iniziativa favorisca la stabilità e lo sviluppo nella regione, evidenziando l'importanza di un approccio diplomatico per risolvere il conflitto.

10.01 L'idea di creare una zona economica libera nel Donbass "funzionerebbe". Lo ha affermato il presidente Usa durante un evento nello Studio Ovale. Della zona economica parla, secondo il quotidiano Politico, l'ultimo piano di pace inviato da Kiev agli Usa. Si "propone una 'zona libera' demilitarizzata nella regione del Donbass, dove gli interessi commerciali americani potrebbero operare", scrive Politico.. "Funzionerebbe -ha detto Trump- e molti vogliono vederla funzionare". Servizitelevideo.rai.it Ucraina, Trump: "Zona economica libera nel Donbass funzionerebbe" - (LaPresse) "Come funzionerebbe la zona economica libera nel Donbass e nei territori contesi in Ucraina? msn.com

Ucraina, Trump: «Zona economica libera nel Donbass funzionerebbe». Witkoff atteso a Berlino - L’inviato Usa Steve Witkoff incontrerà questo fine settimana a Berlino i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un appuntamento cruciale mentre la Casa Bianca spinge per un acco ... ilsole24ore.com

Mosca: «Tregua? Dopo il ritiro di Kiev dal Donbass». Trump: molti progressi nei negoziati Russia-Ucraina x.com

