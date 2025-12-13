Trump | La zona economica libera nel Donbass funzionerebbe

L'ex presidente Donald Trump ha espresso interesse per l'istituzione di una zona economica libera nel Donbass e nei territori contesi. Durante un suo intervento, ha indicato che questa iniziativa potrebbe funzionare, senza tuttavia entrare nei dettagli del funzionamento. La proposta solleva interrogativi sulle implicazioni economiche e geopolitiche della regione, al centro di tensioni e negoziati da diversi anni.

"Come funzionerebbe la zona economica libera nel Donbass e nei territori contesi? Non voglio spiegarlo ora. È una situazione molto complessa, ma funzionerebbe. E molte persone vogliono vederla funzionare". Lo ha detto il presidente Donald Trump parlando alla Casa Bianca durante la cerimonia di consegna delle medaglie onorarie ai campioni olimpici del 1980 della nazionale di hockey Usa. "Tutto quello che voglio fare è fermare i 25mila morti al mese", ha aggiunto. Iltempo.it

