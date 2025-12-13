Trump | La zona economica libera nel Donbass funzionerebbe

L'ex presidente Donald Trump ha espresso interesse per l'istituzione di una zona economica libera nel Donbass e nei territori contesi. Durante un suo intervento, ha indicato che questa iniziativa potrebbe funzionare, senza tuttavia entrare nei dettagli del funzionamento. La proposta solleva interrogativi sulle implicazioni economiche e geopolitiche della regione, al centro di tensioni e negoziati da diversi anni.

"Come funzionerebbe la zona economica libera nel Donbass e nei territori contesi? Non voglio spiegarlo ora. È una situazione molto complessa, ma funzionerebbe. E molte persone vogliono vederla funzionare". Lo ha detto il presidente Donald Trump parlando alla Casa Bianca durante la cerimonia di consegna delle medaglie onorarie ai campioni olimpici del 1980 della nazionale di hockey Usa. "Tutto quello che voglio fare è fermare i 25mila morti al mese", ha aggiunto. Iltempo.it Trump: Donbass zona libera? Funzionerebbe - Della zona economica parla, secondo il quotidiano Politico, l'ultimo piano di pace inviato da Kiev agli Usa. rainews.it

Ucraina-Russia, Trump: «Grandi progressi». E insiste: “zona libera" nel Donbass, l'apertura di Mosca - Donald Trump accoglie nello Studio Ovale la nazionale degli Stati Uniti che alle Olimpiadi invernali di Lake Placid 1980 realizzò ... ilroma.net

Ucraina, Trump: «Zona economica libera nel Donbass funzionerebbe». Witkoff atteso a Berlino ilsole24ore.com/art/ucraina-tr… x.com

Radio1 Rai. . #Ucraina Il nodo del #Donbass resta al centro delle trattative per una soluzione del conflitto: Zelensky smentisce l'ipotesi di una zona cuscinetto. Mosca parla di cessate il fuoco solo dopo il ritiro delle truppe di Kiev. Trump avverte: "Basta giochi". I - facebook.com facebook

© Iltempo.it - Trump: "La zona economica libera nel Donbass funzionerebbe"

Trump says proposed free economic zone in Donbas would work

Video Trump says proposed free economic zone in Donbas would work Video Trump says proposed free economic zone in Donbas would work