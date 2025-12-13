Truffa al rovescio | il venditore della stufa a pellet paga il finto acquirente
Un uomo di 44 anni di Roma è stato chiamato a rispondere di truffa aggravata commessa online ai danni di un acquirente di Castiglione del Lago. L'indagine ha svelato un caso di
Un 44enne romano, difeso dall’avvocato Stefano Tentori Montalto, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di truffa aggravata, perpetrata online ai danni di un uomo di Castiglione del Lago.Secondo la Procura di Perugia contesta all’imputato di avere. Perugiatoday.it
Acquisti online con truffa, scoperti gli autori - Un 69enne di Potenza Picena ha pagato una stufa mai ricevuta Pubblica online un annuncio di vendita di un tavolo, ma finisce per ... ilrestodelcarlino.it
Bari Sardo, truffa online: compra una stufa a pellet ma non esiste - Un ragazzo di Bari Sardo si è rivolto ai Carabinieri del paese per denunciare il raggiro in cui è ... unionesarda.it
