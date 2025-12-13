Trovato morto l' attore Peter Greene

L'attore americano Peter Greene, celebre per i ruoli di antagonista in film come Pulp Fiction e The Mask, è stato trovato morto nella sua abitazione a New York. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo del cinema, lasciando un ricordo indelebile nei fan e nei colleghi.

14.05 Peter Greene, attore americano noto al pubblico per i ruoli di "cattivo" in film di culto come Pulp Fiction e The Mask, è stato trovato morto nella sua casa a New York. Aveva 60 anni. Sul suo corpo alcun segno di violenza. Le cause del decesso saranno stabilite dopo l' esame del medico legale. Greene si era costruito negli anni '90 una solida reputazione come interprete di personaggi oscuri e disturbati.Indimenticabile il ruolo di Zed, la guardia sadica e serial killer in Pulp Fiction, film di Tarantino del 1994. Servizitelevideo.rai.it

