Trovato morto l' attore Peter Green

14.05 Peter Greene, attore americano noto al pubblico per i ruoli di "cattivo" in film di culto come Pulp Fictione e The Mask, è stato trovato morto nella sua casa a New York. Aveva 60 anni.Sul suo corpo alcun segno di vioenza. Le cause del decesso saranno stabilite dopo l' esame del medico legale. Greene si era costruito negli '90 una solida reputazione come interprete di personaggi oscuri e disturbati.Indimenticabile il ruolo di Zed,la guardia sadica e serial killer in Pulp Fiction di Tarantino del 1994. Servizitelevideo.rai.it

