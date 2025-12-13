Trovato morto in una cassapanca | 32enne era deceduto da tempo la madre portata in ospedale

Una tragedia si è consumata a Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, dove un uomo di 32 anni è stato rinvenuto senza vita in una cassapanca all’interno di un’abitazione. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e al ricovero della madre, colpita da shock. La vicenda solleva interrogativi sulle circostanze del decesso, avvenuto da tempo.

Campi Bisenzio (Firenze), 13 dicembre 2025 – Tragedia un una abitazione di Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio: un 32enne è stato trovato morto in una cassapanca in una abitazione di via Ippolito Nievo. La vittima viveva con la madre e altri due fratelli. La famiglia è conosciuta dai servizi sociali. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe deceduto diversi giorni fa. Esclusa la morte violenta, il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali. Si cerca adesso di capire chi e come abbia messo il corpo nel mobile in casa. A intervenire, il 118 e la polizia municipale in seguito a una segnalazione. Lanazione.it Trovato morto in una cassapanca: 32enne era deceduto da giorni, la madre portata in ospedale - Accade a Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio. msn.com

