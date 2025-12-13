Trovato morto in una cassapanca | 32enne era deceduto da giorni la madre portata in ospedale

Una tragedia si è consumata a Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, dove un uomo di 32 anni è stato trovato senza vita in una cassapanca, deceduto da diversi giorni. La scoperta ha suscitato grande sgomento nella comunità, mentre la madre dell’uomo è stata portata in ospedale.

Campi Bisenzio (Firenze), 13 dicembre 2025 – Tragedia un una abitazione di Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio: un 32enne è stato trovato morto in una cassapanca in una abitazione di via Ippolito Nievo. La vittima viveva con la madre e altri due fratelli. La famiglia è conosciuta dai servizi sociali. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe deceduto diversi giorni fa. Esclusa la morte violenta, il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali. A intervenire, il 118 e la polizia municipale in seguito a una segnalazione. Da lì la macabra scoperta. Il corpo si trovava appunto dentro una cassapanca. Lanazione.it

