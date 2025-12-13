trovato morto a 60 anni peter greene il villain di pulp fiction e the mask

L’attore Peter Greene, noto per aver interpretato villain iconici come quelli in Pulp Fiction e The Mask, è stato trovato morto venerdì 12 dicembre 2025 all’età di 60 anni. La sua carriera cinematografica ha lasciato un’impronta significativa nel panorama degli anni ’90, rendendolo uno dei volti più memorabili del cinema di quell’epoca.

Peter Greene, l’attore che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più memorabilmente sinistri del cinema degli anni ’90, è morto venerdì 12 dicembre 2025 all’età di 60 anni. Il suo corpo è stato trovato nel suo appartamento nel Lower East Side di New York City, come confermato dal suo manager Gregg Edwards. Al momento non è stata resa nota la causa del decesso. La scoperta è avvenuta dopo che della musica era rimasta in riproduzione nell’appartamento per oltre 24 ore consecutive, fatto che ha spinto le autorità a effettuare un controllo. Edwards ha rivelato di aver parlato con Greene all’inizio di quella stessa settimana, senza notare nulla di preoccupante. Cinemaserietv.it

