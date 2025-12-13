Trovato il cadavere di un uomo nel baule di una casa nel Fiorentino

È stato rinvenuto il corpo di un uomo nel baule di una casa nel Fiorentino. Le condizioni del cadavere indicano che la morte risalirebbe a diversi mesi prima. La vittima, residente a Sant'Angelo a Lecore con la madre anziana e i fratelli, giaceva nel luogo da tempo.

Le condizioni del corpo farebbero risalire la morte a molto tempo prima del ritrovamento. La vittima viveva a Sant'Angelo a Lecore con l'anziana madre e i fratelli.

La madre dell'uomo è stata ritrovata in grave condizioni di salute

Stanotte il cadavere di un 48enne di Salve è stato trovato in un appartamento di Presicce durante un blitz antidroga: arrestati in due. - facebook.com facebook

Presicce, cadavere di un 48enne trovato in casa durante blitz antidroga: indagini in corso x.com

