trovato il cadavere di un uomo nel baule di una casa nel fiorentino

È stato rinvenuto il corpo di un uomo nel baule di una casa nel Fiorentino. Le condizioni del cadavere indicano che la morte risalirebbe a diversi mesi prima. La vittima, residente a Sant'Angelo a Lecore con la madre anziana e i fratelli, giaceva nel luogo da tempo.

