trovato il cadavere di un uomo in un baule nel fiorentino

Nella provincia di Firenze, a Sant'Angelo a Lecore, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo nascosto in un baule. La scoperta apre una finestra su un contesto segnato da degrado sociale e povertà, evidenziando le difficoltà e le criticità presenti nella zona.

AGI - E' una storia di degrado sociale e povertà quella che conduce a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze. Il cadavere di un uomo è stato trovato nel baule di una abitazione dove il 32enne viveva con l'anziana madre e i due fratelli. A individuare il cadavere è stata la polizia municipale intervenuta per delle verifiche e che ha allertato i soccorsi per il trasporto della donna nell'ospedale di Careggi per evidenti sintomi di denutrizione. L'ispezione cadaverica avrebbe confermato che la salma era da tempo nel baule e nel contempo ha escluso atti violenti. Dopo la morte del padre del 32enne, il nucleo familiare viveva con la pensione dell'anziana madre. Agi.it

Firenze, trovato cadavere di un uomo in un baule in casa - Foto Bianchi/LoDebole LaPresse 06/11/2016 Cronaca Firenze, Italia Arno in piena anche a Firenze Photo ... msn.com