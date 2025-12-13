Trovato cadavere in un baule in una casa del Fiorentino

Un macabro ritrovamento scuote il Fiorentino: il corpo di un uomo di 32 anni, in stato di decomposizione, è stato trovato all’interno di un baule in una casa di famiglia. La scoperta ha suscitato sgomento e interrogativi sulla vicenda, ancora al centro delle indagini delle autorità locali.

Una scena da far gelare il sangue. Il corpo di un uomo di 32 anni trovato in avanzato stato di decomposizione dentro un baule in una camera nell’abitazione dove viveva con la famiglia. Dai primi riscontri, sebbene siano già in corso indagini sulla vicenda, l’uomo sarebbe deceduto da lungo tempo. Firenzetoday.it Firenze, trovato cadavere di un uomo in un baule in casa - Agenti della polizia municipale di Campi Bisenzio hanno trovato il corpo di un uomo sull'interno di in un baule nella casa nella frazione di Sant'Angelo a ... msn.com

Firenze, trovato cadavere in un baule in casa - Raccapricciante scoperta della polizia municipale di Campi Bisenzio oggi, sabato 13 dicembre, nel fiorentino. msn.com

