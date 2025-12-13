Tripletta svizzera nel gigante maschile in Val d’Isere Ottavo Vinatzer si rivede Della Vite

Nel gigante maschile di Val d’Isere, la Svizzera conquista il podio con una tripletta. Loic Meillard si impone vincendo davanti a Luca Aerni e Marco Odermatt, mentre Vinatzer si ferma all’ottavo posto. La gara conferma la forza della squadra svizzera e offre emozioni agli appassionati di sci alpino.

Tripudio svizzero nel gigante maschile a Val d’Isere. A salire sul gradino più alto del podio è Loic Meillard, che festeggia davanti ai connazionali Luca Aerni e Marco Odermatt. Si completa così una favolosa tripletta elvetica e l’ultima in Coppa del Mondo era stata sul finire della scorsa stagione, quando ad Hafjell in Norvegia vinse proprio Meillard davanti ad Odermatt e Tumler. Si tratta dell’ottava vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Meillard, che ha rimontato quattro posizioni rispetto alla prima manche. Un successo che sa di svolta per l’elvetico che aveva avuto grandi difficoltà in questo avvio di stagione. Oasport.it

