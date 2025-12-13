Trieste Una Hotels finisce 92-82 | sconfitta biancorossa incredibile
L'Una Hotels Trieste subisce una sconfitta sorprendente contro Trieste, conclusa 92-82. Nonostante una prestazione solida e una vittoria ormai a portata di mano, i biancorossi vedono sfumare il risultato negli ultimi secondi, rendendo questa sconfitta una delusione difficile da digerire.
Trieste, 13 dicembre 2025 – Una sconfitta che può essere un’autentica mazzata. Perché l’Una Hotels a 20 secondi dalla fine aveva la vittoria scacciacrisi i n mano, dopo una buona e solida prestazione. Ma nel momento più importante i biancorossi hanno gettato alle ortiche, in modo banalissimo, un paio di sanguinosi palloni, permettendo a Trieste di pareggiare e nel supplementare, sfruttando il morale decisamente più alto, spazzare via i reggiani. Che subiscono l’ottava sconfitta consecutiva e adesso, davvero, anche per come è maturata questa ennesima battuta d’arresto, gli spettri di una possibile retrocessione, si fanno più concreti. Sport.quotidiano.net
