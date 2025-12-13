tributo al prete martire una targa per don zanarini

Una targa commemorativa dedicata a don Pietro Maria Zanarini, sacerdote martirizzato a Ferrara nel 1798 durante l’occupazione napoleonica, è stata scoperta ieri mattina nell’area antistante il Baluardo di San Paolo. L'iniziativa rende omaggio al sacerdote, simbolo di fede e sacrificio, ricordando un episodio storico importante per la città.

E’ dedicata a don Pietro Maria Zanarini, sacerdote martirizzato a Ferrara (il 28 luglio 1798) dai repubblicani francesi durante l’ occupazione napoleonica, la targa commemorativa che è stata scoperta ieri mattina, alle 10, nell’area antistante il Baluardo di San Paolo a Ferrara, nei pressi dell’accesso da via Kennedy al vialetto pedonale del Parcheggio Centro Storico. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili, religiose e militari, oltre agli esponenti delle istituzioni locali rappresentate dall’assessore alla Cultura del Comune di Ferrara e presidente della Commissione per la Toponomastica Marco Gulinelli. Ilrestodelcarlino.it

