Trent’anni dopo la tragedia il ricordo del disastro dell’Antonov

Il 13 dicembre 1995, nella notte di Santa Lucia, un Antonov An-24 della compagnia romena Banat Air si schiantò poco dopo il decollo dall’aeroporto di Verona. A distanza di trent’anni, questo tragico incidente rimane impresso nella memoria di chi ne fu coinvolto e delle persone che ne condivisero il ricordo.

Il 13 dicembre 1995, nella notte di Santa Lucia, un velivolo Antonov An-24 della compagnia romena Banat Air precipitò subito dopo il decollo dall'aeroporto Catullo di Verona. L'incidente, avvenuto poco prima delle 20 in una serata segnata dalla neve, strappò alla vita quarantanove persone

