Tredici milioni per il nuovo ponte Nove Luci fra Castiglione Garfagnana e Pienza

È stato presentato nel Senese il progetto del nuovo ponte Nove Luci, un'opera pubblica di grande rilevanza per la comunità. Con un investimento di tredici milioni di euro, il ponte collegherà Castiglione Garfagnana e Pienza, migliorando la mobilità e lo sviluppo dell'area. Un intervento atteso che segna un importante passo avanti per il territorio.

PIENZA – Presentata nel Senese un’opera pubblica molto attesa dalla popolazione, il nuovo ponte Nove Luci. “Tornano collegate le due sponde dell’Orcia, tra i Comuni di Castiglione d’Orcia e Pienza. È un giorno felice per la Toscana perché finalmente ricuciamo una ferita che dal 2012 aveva colpito uno dei territori più belli che abbiamo. Sono personalmente soddisfatto per il processo istituzionale che ci ha portato a presentare questo progetto. Si tratta di 13 milioni che la Regione ha speso volentieri per soddisfare un bisogno di tutta la popolazione della Val d’Orcia “. Con queste parole il presidente Eugenio Giani è intevenuto ieri pomeriggio (12 dicembre) alla presentazione della progettazione del nuovo ponte davanti alle autorità locali. Corrieretoscano.it

Ponte Nove Luci, dopo 13 anni la svolta: Giani mantiene l’impegno, venerdì la presentazione del progetto per la ricostruzione - Dopo incontri, rinvii, cambi di Governo, promesse da ogni colore politico e un territorio letteralmente diviso a metà ... radiosienatv.it

Val d’Orcia, via al progetto per il nuovo Ponte Nove Luci: 13 milioni per ricucire il territorio - Approvato il Documento di Fattibilità: nasceranno un nuovo ponte stradale e una passerella ciclopedonale con punti panoramici. intoscana.it

Il cantiere del pronto soccorso: due anni e mezzo di lavori, spesa di 13 milioni e mezzo e non chiuderà neanche un giorno - facebook.com facebook

Barletta, 13 milioni per la rinascita del Molo di Levante: previsti allungamento e pedonalizzazione x.com