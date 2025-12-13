Tredicesime in arrivo | 52,5 miliardi tra regali risparmio e spese obbligate
Con l’arrivo delle tredicesime, gli italiani si preparano a ricevere circa 52,5 miliardi di euro, segnando un incremento dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Un importo che influenzerà le abitudini di spesa, con momenti di regali, risparmio e spese obbligate, riflettendo un mutamento nei comportamenti finanziari degli italiani.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Cresce l’importo, ma cambia il modo di spenderlo. Nelle tasche degli italiani stanno per entrare 52,5 miliardi di euro di tredicesime, con un aumento dell’1,2% rispetto al 2024. Tuttavia, solo una persona su due userà la mensilità aggiuntiva per i regali di Natale. Aumenta invece la quota di chi sceglie risparmio e spese indispensabili. È quanto emerge dal sondaggio Ipsos-Confesercenti, che fotografa le scelte di circa 36 milioni tra lavoratori dipendenti e pensionati. Cicale e formiche: due Italie a confronto. I dati raccontano una dinamica doppia. Da un lato restano le “cicale”, che concentrano sulla tredicesima gran parte delle spese natalizie; dall’altro crescono le “formiche”, sempre più attente a mettere da parte risorse o a coprire costi non rinviabili. Dayitalianews.com
Tredicesime 2025 a 52,5 miliardi ma solo 1 su 2 ci comprerà regali - Nell tasche degli italiani stanno per arrivare 52,5 miliardi di tredicesime con un aumento dell'1,2 sul 2024 ma solo uno su due la userà per i regali, mentre cresce la quota di chi la destina al rispa ... msn.com
Tredicesime più ricche, dove vanno i soldi: Imu, Tasi e bollo auto. Solo un euro su 5 per i regali di Natale - Secondo le stime di Confcommercio, a dicembre le famiglie italiane metteranno in circolo quasi 50 miliardi di euro (49,9 miliardi per ... msn.com
Tredicesime in arrivo e cambia il Natale degli italiani: più spese, più consumi e nuovi aiuti. ? Bonus mamme al via. 155€ di dicembre confermati per i pensionati a basso reddito. Scopri tutto a @vediamocitv2000 #Tv2000 ?dalle 10.30Canale 28 - 157 s x.com
Tredicesime in arrivo: come cambiano i consumi degli italiani a Natale? Tra regali, spese per la casa e viaggi, le famiglie si preparano alle feste… con qualche novità in più! ? Debutta il Bonus mamme per sostenere chi lavora e ha figli. Confermato a - facebook.com facebook
Se vedi questo mentre sei in mare, SCAPPA! #mare#paura#inquietante#tsunami