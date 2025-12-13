Tredicesime in arrivo | 52,5 miliardi tra regali risparmio e spese obbligate

Con l’arrivo delle tredicesime, gli italiani si preparano a ricevere circa 52,5 miliardi di euro, segnando un incremento dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Un importo che influenzerà le abitudini di spesa, con momenti di regali, risparmio e spese obbligate, riflettendo un mutamento nei comportamenti finanziari degli italiani.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cresce l’importo, ma cambia il modo di spenderlo. Nelle tasche degli italiani stanno per entrare 52,5 miliardi di euro di tredicesime, con un aumento dell’1,2% rispetto al 2024. Tuttavia, solo una persona su due userà la mensilità aggiuntiva per i regali di Natale. Aumenta invece la quota di chi sceglie risparmio e spese indispensabili. È quanto emerge dal sondaggio Ipsos-Confesercenti, che fotografa le scelte di circa 36 milioni tra lavoratori dipendenti e pensionati. Cicale e formiche: due Italie a confronto. I dati raccontano una dinamica doppia. Da un lato restano le “cicale”, che concentrano sulla tredicesima gran parte delle spese natalizie; dall’altro crescono le “formiche”, sempre più attente a mettere da parte risorse o a coprire costi non rinviabili. Dayitalianews.com

Tredicesime 2025 a 52,5 miliardi ma solo 1 su 2 ci comprerà regali - Nell tasche degli italiani stanno per arrivare 52,5 miliardi di tredicesime con un aumento dell'1,2 sul 2024 ma solo uno su due la userà per i regali, mentre cresce la quota di chi la destina al rispa ... msn.com