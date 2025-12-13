Tredicesime in arrivo 52,5 miliardi di euro | un italiano su due le userà per i regali Priorità a risparmi e spese obbligate
Quest'anno gli italiani riceveranno circa 52,5 miliardi di euro di tredicesime, con un incremento dell’1,2% rispetto al 2024. Tuttavia, solo metà delle persone utilizzerà questa somma per i regali, mentre cresce la tendenza a destinare i fondi al risparmio e alle spese imprescindibili.
Nelle tasche degli italiani stanno per arrivare 52,5 miliardi di tredicesime con un aumento dell'1,2 sul 2024 ma solo uno su due la userà per i regali, mentre cresce la quota di chi la destina al risparmio e alle spese obbligate. E' quanto emerge da un sondaggio Ipsos Confesercenti sull'utilizzo della mensilità aggiuntiva, in arrivo per circa 36 milioni di italiani pensionati e dipendenti.
