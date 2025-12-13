Tredicesime in arrivo 52,5 miliardi di euro | un italiano su due le userà per i regali Priorità a risparmi e spese obbligate

Quest'anno gli italiani riceveranno circa 52,5 miliardi di euro di tredicesime, con un incremento dell’1,2% rispetto al 2024. Tuttavia, solo metà delle persone utilizzerà questa somma per i regali, mentre cresce la tendenza a destinare i fondi al risparmio e alle spese imprescindibili.

