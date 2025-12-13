Tredicesima 52,5 miliardi agli italiani | 1 su 2 l’userà per bollette e risparmi

La tredicesima, con un totale di 52,5 miliardi di euro, sta per arrivare nelle tasche degli italiani, tra pensionati e dipendenti. Rispetto all’anno precedente, l’importo è in aumento di 1,2 miliardi. Molti utilizzeranno questa somma per far fronte alle spese di bollette e per mettere da parte risparmi.

