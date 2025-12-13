Tredicesima 2025 solo uno su due la userà per i regali di Natale
La tredicesima di dicembre rappresenta un elemento chiave per i consumi natalizi. Secondo le stime di Confesercenti, nel 2025 l’importo totale destinato a questa mensilità raggiungerà i 52,5 miliardi di euro, confermando il suo ruolo centrale nell’economia delle festività. Tuttavia, solo la metà dei lavoratori prevede di utilizzarla per i regali di Natale.
(Adnkronos) – La tredicesima si conferma il perno dei consumi di dicembre. Secondo le stime di Confesercenti, quest’anno l’iniezione di liquidità aggiuntiva, grazie all’aumento dell’occupazione, arriverà a 52,5 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 51,3 dello scorso anno. Una spinta rilevante per le spese natalizie in una fase in cui molte famiglie restano caute . Periodicodaily.com
