Tredicesima 2025 in arrivo 52,5 miliardi ma solo uno su due la userà per i regali di Natale
La tredicesima 2025 porta un incremento di 1,2 miliardi di euro rispetto all’anno precedente, con un totale di 52,5 miliardi. Tuttavia, solo metà dei lavoratori prevede di utilizzarla per i regali di Natale. Secondo Confesercenti, questa cifra rappresenta un elemento chiave per i consumi di dicembre, riflettendo le dinamiche economiche e di spesa del periodo.
(Adnkronos) – La tredicesima si conferma il perno dei consumi di dicembre. Secondo le stime di Confesercenti, quest'anno l'iniezione di liquidità aggiuntiva, grazie all'aumento dell'occupazione, arriverà a 52,5 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 51,3 dello scorso anno. Una spinta rilevante per le spese natalizie in una fase in cui molte famiglie restano caute .
