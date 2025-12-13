Tredicesima 2025 | 52,5 miliardi ai consumi tra Natale e risparmio

La tredicesima 2025 si conferma un elemento chiave per i consumi di dicembre, con un incremento stimato di 52,5 miliardi di euro rispetto ai 51,3 miliardi del 2024. Questa maggiore liquidità, sostenuta dall’aumento dell’occupazione, rappresenta un impulso significativo per il settore e per le spese natalizie.

La tredicesima si conferma il perno dei consumi di dicembre. Secondo le stime di Confesercenti, quest’anno l’iniezione di liquidità aggiuntiva, grazie all’aumento dell’occupazione, arriverà a 52,5 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 51,3 dello scorso anno. Una spinta rilevante per le spese natalizie in una fase in cui molte famiglie restano caute e selettive negli acquisti. È quanto emerge dal consueto sondaggio Confesercenti-Ipsos sull’utilizzo della mensilità aggiuntiva, in arrivo per circa 36 milioni di italiani pensionati e dipendenti tra la prima e la terza settimana di dicembre. I dati dell’indagine mostrano una dinamica doppia, quasi “da favola di Esopo ”: molti italiani si comportano da cicale e concentrano sulla tredicesima una parte importante del Natale, ma aumentano anche le formiche, cioè quelli che scelgono di proteggersi destinandone una quota a risparmio e spese non rinviabili. Lapresse.it Tredicesime 2025 a 52,5 miliardi. Ma solo 1 su 2 le userà per comprare regali - Sondaggio Ipsos Confesercenti: cresce la quota di chi destina la mensilità aggiuntiva al risparmio e alle spese obbligate ... msn.com

Quest’anno i datori di lavoro erogheranno quasi 56 miliardi di euro in tredicesime, di cui 42 miliardi finiranno nei conti degli italiani. Di questi, secondo i dati, solo 10 miliardi serviranno per i regali di Natale, un terzo in meno rispetto a 10 anni fa. Questo perc - facebook.com facebook

