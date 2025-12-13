Travolto da un’auto dopo essere sceso dal trattore | muore 56enne a Forlì

Un incidente mortale si è verificato all’alba a Sant’Andrea di Forlimpopoli, dove un uomo di 56 anni è stato investito da un’auto dopo essere sceso dal trattore. L’incidente ha causato la tragica perdita della vita dell’uomo, suscitando sgomento tra la comunità locale.

