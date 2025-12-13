Travolto da un’auto dopo essere sceso dal trattore | muore 56enne a Forlì

Un incidente mortale si è verificato all’alba a Sant’Andrea di Forlimpopoli, dove un uomo di 56 anni è stato investito da un’auto dopo essere sceso dal trattore. L’incidente ha causato la tragica perdita della vita dell’uomo, suscitando sgomento tra la comunità locale.

Incidente mortale all’alba a Sant’Andrea di Forlimpopoli: un 56enne è stato investito da un’auto dopo essere sceso dal trattore. Inutili i soccorsi. Fanpage.it Giovane travolto da un’auto sulla statale 131: è in prognosi riservata L’incidente in prossimità di un centro commerciale di Sestu - facebook.com facebook Bologna, accompagna la figlia a scuola e viene travolto dalla propria auto: grave papà di 44 anni. «Era sceso per farsi aprire il cancello» x.com