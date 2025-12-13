Travolti da un' auto mentre attraversano tre giovani in ospedale

Tre giovani sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano la strada in via Bobbio a Staglieno, poco prima delle 6 di sabato 13 dicembre 2025. L'incidente ha richiesto l'intervento dei soccorsi e ha destato preoccupazione nella comunità locale. Le condizioni delle vittime sono attualmente in fase di valutazione.

Tre giovani sono stati investiti da un'auto guidata da una donna mentre attraversavano la strada in via Bobbio a Staglieno poco prima delle 6 di sabato 13 dicembre 2025. Gravi le conseguenze dell'impatto.I tre giovani sono stati soccorsi da auto medica Golf 3 e ambulanze della Squadra emergenza. Genovatoday.it Travolti da un'auto mentre attraversano, tre giovani in ospedale - Due sono stati portati al San Martino in codice rosso, uno in giallo al Galliera. genovatoday.it

