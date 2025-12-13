Travolti da un' auto mentre attraversano tre giovani in ospedale

Tre giovani sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un'auto mentre attraversavano in via Bobbio a Staglieno, poco prima delle 6 di sabato 13 dicembre 2025. L'incidente ha richiesto l'intervento dei soccorsi e ha suscitato preoccupazione nella zona. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Tre giovani sono stati investiti da un'auto guidata da una donna mentre attraversavano la strada in via Bobbio a Staglieno poco prima delle 6 di sabato 13 dicembre 2025. Gravi le conseguenze dell'impatto.I tre giovani sono stati soccorsi da auto medica Golf 3 e ambulanze della Squadra emergenza. Genovatoday.it Travolti da un'auto mentre attraversano, tre giovani in ospedale - Due sono stati portati al San Martino in codice rosso, uno in giallo al Galliera. genovatoday.it

Genova, 3 pedoni travolti da un’auto in via Bobbio - Stavano attraversando sulle strisce quando sono stati colpiti da una macchina guidata da una donna di circa 40 anni ... ilsecoloxix.it

