Travolta in bicicletta da un camion | Antonella è morta sul colpo

Un grave incidente ha causato la morte di Antonella, travolta in bicicletta da un camion nel territorio bresciano. La tragedia si aggiunge a un’altra perdita recente, aggravando il dolore nella comunità locale già profondamente colpita. La dinamica dell’incidente e le conseguenze sono al centro dell’attenzione, mentre si attendono aggiornamenti sul caso.

Un’altra giornata segnata dal dolore per il territorio bresciano, già scosso dal tragico incidente costato la vita alla 45enne Adriana Ionela Vina. Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 12 dicembre, un nuovo dramma si è consumato a Ghedi. La vittima è Antonella Fonte, 62enne residente in paese. Bresciatoday.it Tragedia a Ghedi: 60enne muore investita da un camion mentre va in bici - La donna sarebbe deceduta sul colpo a causa dell'impatto. quibrescia.it Travolta da un camion mentre è in bici, morta una donna a Ghedi - 20 lungo la Sp24, appena fuori dal paese: schianto molto violento, con la vittima che sarebbe morta sul colpo ... giornaledibrescia.it Le immagini del tragico incidente che è costato la vita ad una donna. Travolta da un camion mentre era in bicicletta. L’incidente è avvenuto attorno alle 14.20 lungo la Sp24, poco fuori dal paese - facebook.com facebook Ghedi (Brescia), bici travolta da camion: morta 62enne #12dicembre x.com © Bresciatoday.it - Travolta in bicicletta da un camion: Antonella è morta sul colpo

