L'articolo analizza come i trattati internazionali siano stati utilizzati per scopi finanziari legati a Zelensky, evidenziando le difficoltà di Bruxelles nel rispettare le regole per il settore sanitario e le pensioni. Si approfondisce inoltre la gestione dei 90 miliardi confiscati all’Ucraina, rivelando un’elasticità sorprendente in ambito di welfare rispetto ad altri settori.

Bruxelles si arrovella per aggirare le regole e dare agli ucraini i 90 miliardi confiscati. Un’elasticità mai dimostrata sul welfare. È noto da tempo che le regole Ue, dai Trattati in giù, siano dotate di eccezionale flessibilità, in modo da essere applicate ai nemici e interpretate per gli amici. Ma ciò che sta accadendo pur di erogare un prestito (di fatto un sussidio) all’Ucraina rischia davvero di superare ogni limite di fantasia legale e finanziaria. Laverita.info

