Trasporto locale siciliano sotto accusa | esposto a ispettori e magistrati

Il trasporto locale in Sicilia affronta una critica crescente, con un quadro ritenuto “allarmante” dalle autorità. La Faisa Cisal Sicilia ha presentato un esposto agli organi di controllo, coinvolgendo le principali aziende del settore e sollevando dubbi sulla regolarità delle condizioni di lavoro e sulla gestione del servizio.

Un quadro definito "allarmante" e non più rinviabile finisce sul tavolo degli organi di controllo. La Faisa Cisal Sicilia ha presentato una formale segnalazione agli Ispettorati del lavoro competenti e alla Procura della Repubblica, chiamando in causa alcune delle principali aziende del trasporto.

