L'assessore Boni ha annunciato la data del primo incontro del tavolo permanente dedicato al trasporto ferroviario tra Firenze e Roma. Un passo importante nel percorso di confronto tra istituzioni, pendolari e gestori, volto a migliorare il servizio e affrontare le criticità della tratta. La partecipazione di tutti i soggetti coinvolti rappresenta un elemento chiave per definire strategie condivise.

Prosegue il percorso di confronto tra istituzioni, pendolari e gestori del servizio ferroviario sulla tratta Firenze-Roma. Dopo l’incontro pubblico nella sala della musica di San Giovanni Valdarno - che ha rappresentato un momento importante di ascolto e di condivisione delle difficoltà che da. Arezzonotizie.it Trasporto ferroviario: l'assessore Boni fissa la data per il primo incontro del tavolo permanente - Nella giornata di ieri, venerdì 12 dicembre, ha avuto luogo la riunione che ha visto coinvolti Regione Toscana, Rfi, Trenitalia e i sindaci dei comuni della tratta Firenze–Ch ... arezzonotizie.it

Pendolari e il trasporto pubblico. Treni, incontro in regione a gennaio. Due mesi di lavori sulla linea lenta - L’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Filippo Boni ha convocato il tavolo con le parti. msn.com

