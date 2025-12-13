Trasferta ad Avellino per l' Unieuro attesa per il debutto di DeShawn Stephens Martino | Cerchiamo nuovi equilibri

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unieuro Forlì affronta una trasferta difficile ad Avellino, con il debutto atteso di DeShawn Stephens. La squadra cerca di trovare nuovi equilibri dopo l'arrivo del centro statunitense, sostituendo Kadeem Allen. Martino sottolinea l'importanza di questa sfida per consolidare il gruppo e affrontare al meglio la partita.

Insidiosa trasferta sul campo di Avellino per l'Unieuro Forlì, che si presenterà in terra irpina fresca dell'avvicendamento a stelle e strisce che ha portato in biancorosso il centro DeShawn Stephens in luogo della guardia Kadeem Allen. Obiettivo: dare continuità alla vittoria casalinga contro. Forlitoday.it

trasferta avellino unieuro attesaTrasferta ad Avellino per l'Unieuro, attesa per il debutto di DeShawn Stephens. Martino: "Cerchiamo nuovi equilibri" - Insidiosa trasferta sul campo di Avellino per l'Unieuro Forlì, che si presenterà in terra irpina fresca dell'avvicendamento a stelle e strisce che ha portato in biancorosso il centro DeShawn Stephens ... forlitoday.it

trasferta avellino unieuro attesaPinza e la prima dell’Unieuro ad Avellino: “Dobbiamo coinvolgere subito Stephens” - Insidiosa trasferta sul campo di Avellino per l’Unieuro Forlì, che domenica (ore 18) si presenterà in terra irpina fresca dell’avvicendamento a ... corriereromagna.it

trasferta ad avellino per l unieuro attesa per il debutto di deshawn stephens martino cerchiamo nuovi equilibri

© Forlitoday.it - Trasferta ad Avellino per l'Unieuro, attesa per il debutto di DeShawn Stephens. Martino: "Cerchiamo nuovi equilibri"

BASKET: A Scafati va in scena gara-1 dei play-out per l’Unieuro Forlì | VIDEO

Video BASKET: A Scafati va in scena gara-1 dei play-out per l’Unieuro Forlì | VIDEO