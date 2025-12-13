tram i fondi e il rischio di andare fuori binario

L'efficienza del sistema tramviario di Bergamo dipende non solo dall'infrastruttura e dai mezzi, ma anche dalla disponibilità di fondi adeguati. Senza risorse finanziarie sufficienti, anche i progetti più promettenti rischiano di rimanere sulla carta, compromettendo la qualità e l'affidabilità del servizio pubblico.

BERGAMO. Non basta mettere i binari né tantomeno comprare i treni, per garantire un servizio servono i soldi. In tal senso la vicenda della linea T2 del tram è emblematica, i lavori stanno procedendo secondo i tempi previsti, per il prossimo anno scolastico il collegamento tra Bergamo e Villa d’Almè potrebbe prendere il via, l’infrastruttura ridisegnerà alcune importanti parti del capoluogo e pure dei Comuni limitrofi. Ecodibergamo.it

