Tragico incidente al primo mattino | 56enne muore travolto da un' auto mentre scende dal trattore

Un grave incidente si è verificato sabato mattina a Sant’Andrea di Forlimpopoli, quando un uomo di 56 anni è stato travolto da un’auto mentre scendeva dal trattore. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 in via San Paolo, causando la morte immediata della vittima. La dinamica e le cause sono ancora al vaglio delle autorità.

Una tragica fatalità nella prima mattinata di sabato, intorno alle 8, in via San Paolo a Sant’Andrea, frazione del comune di Forlimpopoli. Un 56enne ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto dopo esser esceso dal trattore sul quale viaggiava. La dinamica dell’incidente è al vaglio. Forlitoday.it Tragico incidente stradale lungo la provinciale: muore una giovane donna - Nel primissimo pomeriggio di oggi, un terribile incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 38, tra Apricena e San Nazario. msn.com

